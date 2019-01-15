بعد التعادل السلبي مع الأردن.. الفدائي يواجه فرصة نهائية للتأهل

وطن: خرج المنتخب الأردني ونظيره الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بالتعادل السلبي في ختام دور المجموعات (الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية) ضمن منافسات بطولة أمم آسيا 2019، في اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبقي "النشامى" متصدراً برصيد 7 نقاط، ومتأهلاً رسمياً لدور الـ16 (شباك نظيفة) فيما لم يتحدد مصير "الفدائي" الفلسطيني (الثالث - نقطتين) حتى الآن من الصعود لدور الـ16، حيث سيتحدد ذلك خلال النتائج الأخرى للمجموعات (أفضل ثالث).

ولم يظهر الشوط الأول بالمستوى المأمول من قبل الطرفين، حيث انحصر اللعب وسط الميدان.

كانت محاولة الأردني أحمد العرسان عند الدقيقة الخامسة هي الأولى للنشامى، لكنها اعتلت العارضة وسط ترقب من حارس "الفدائي" رامي حمادة.

ومثلها كرة عبداللطيف البهداري عند الدقيقة 18 التي تصدى لها الحارس الأردني "المخضرم" عامر شفيع.

عاد الأردني بهاء عبدالرحمن لتهديد مرمى الأحمر الفلسطيني عند الدقيقة 37، لكن تسديدته اعتلت العارضة بقليل إلى خارج الملعب.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب الفلسطيني خطف هدف النقاط الثلاث لكن محاولات عرسان والبهداري عند الدقائق 68، 87 باءت بالفشل، ليعيد المنتخب الأسترالي الأمل ل فلسطين ليتأهل كأفضل ثالث، بعد أن أسقط سوريا بثلاثية، والأخير غادر البطولة "رسمياً".

وكان "الفدائي" في طريقه لتوديع البطولة رسمياً بعد انتهاء المباراة إلا أن خسارة سوريا في الثواني الأخيرة منحته بصيصاً من الأمل للتأهّل من المركز الثالث بانتظار نتائج باقي المجموعات.

ومع انتهاء مباريات المجموعة الثانية، تصدّر الأردن الترتيب بـ 7 نقاط أمام أستراليا بـ 6 نقاط وفلسطين بنقطتين وسوريا بنقطة.