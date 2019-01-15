رام الله بين الضمان والاقتحام

رام الله- وطن: منذ اسابيع عدة، وقوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله ليلا ونهارا، وتنتشر الجيبات العسكرية والجنود في شوارعها متنقلة من حي إلى أخر، كان اخرها اقتحام حي الماسيون، حيث كان الجنود على مقربة امتار من مقر مجلس الوزراء.

وفي الوقت الذي يقتصر الرد الرسمي على الاقتحامات بالادانة والاستنكار والشجب وابداء عدم الرغبة بالانجرار لمربع التصعيد الذي تريده اسرائيل، فأن المسؤولين وتحديدا الحكومة يستمرون بتجاهل مطالب الالاف الذين يخرجون في المدن الفلسطينية للمطالبة باسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

فمنذ ساعات صباح اليوم شهدت مدينة رام الله استنفارا امنيا من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية بالتزامن مع الاضراب والاعتصام الذي دعا اليه الحراك الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي والذي اعلنت مئات الشركات والمؤسسات الخاصة والمحال التجارية التزامها ومشاركتها بها.

خليل شاهين: سياسة الاحتلال هي من تضعف السلطة

وقال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين لـوطن، أنه بالرغم من انه لا يبدو ان هناك علاقة مباشرة ما بين الضمان وموضوع اقتحامات الاحتلال الاسرائيلي، الا ان هناك علاقة غير مباشرة تتعلق بسعي الاحتلال الدائم لاضعاف السلطة الفلسطينية ومحاولة اذلال واهانة الشعب الفلسطيني بعد ان توغلت مؤخرا في عمق مدينة رام الله بما تمثله من مكانة ادارية رمزية للسلطة الفلسطينية حيث يقع مقر رئاسة الوزراء والوزارات ومقرات الاجهزة الامنية.

وأضاف شاهين ان هذا يشير الى ان الاحتلال بدأ عملية لإعادة فرض وظائف و أدوار للسطلة الفلسطينة تجعلها لا تزيد عن كونها بلدية كبرى تدير شؤون المواطنين، فيما تتولى اسرائيل السيطرة الامنية الشاملة على جميع مناطق الضفة الغربية بما في ذلك المناطق المصنفة "أ" التابعة للسلطة.

وأوضح ان اسرائيل تحاول ان تفرض الحل وفق الرؤية الصهيونية، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وتبقي الفلسطينين بمناطق حكم ذاتي تديرها السلطة ما يؤدي الى اتساع فجوة الثقة ما بين المواطن والحكومة، فالمواطن لم يعد يرى ان مشروع السلطة الفلسطينية قابل للتحول الى دولة مستقلة ذات سيادة قادرة على ادارة الموارد برمتها.

وأكمل شاهين "هذا الامر عندما يتعلق بموضوع الضمان الذي يفترض ان يؤمن مستقبل اجيال كاملة فأنه يصبح مثير للقلق حيث تنتشر حالة من عدم اليقين السياسي تجاه مستقبل السلطة الفلسطينية وبالتالي يشعر المواطن ان السلطة غير القادرة على توفير الأمن للمواطنين وغير قادرة على توفير الخدمات فهي غير قادة على توفير الضمان لقانون الضمان".

جمال زقوت: سيناريوهات صعبة اذا لم تتدارك الحكومة طريقتها العبثية في معالجة قضية الضمان

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي جمال زقوت على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": اذا لم تدرك القيادة مغزى وحقيقة الموقف الشعبي من أزمة ما يسمى قانون الضمان، ولم تتدارك الطريقة العبثية لمعالجات الحكومة لهذه القضية الاجتماعية الوطنية والسياسية الكبرى، فسنكون أمام سيناريوهات صعبة جداً."

واضاف "نحن أمام لحظة الحقيقة ونهاية مآلات موجعة، يزيد الطين بلة أن بقايا الفصائل لا تريد أن يكون لها دور جدي في قضية تكثف مجمل الأزمات وانعكاساتها على الناس ومستقبل حياتهم في هذه البلاد وثقتهم بالنظام السياسي الذي يدير شؤونهم والحركة الوطنية التي من المفترض أن تقود نضالهم."

واوضح: "أمر آخر متصل بمسؤولين يتحدثون حول قضية الاجتياحات اليومية للجيش الاسرائيلي "عن عدم الانجرار لمربع العنف و الفوضى" لهم نقول أن تخلي الجهات الرسمية عن مسؤولياتها في توفير الحماية للناس هو أساس الفوضى وهو الذي يخرجها من القمقم، و الحماية ليس بالضرورة عسكرية بل سياسية، وهي في الواقع جوهر أي جهد دبلوماسي دولي فما قيمة كل تلك الشبكة من العلاقات إن لم توظف لوضع حد لسياسة الدوس الاسرائيلية على كرامة الناس والكرامة الوطنية بمجملها ؟! أما الأمر الآخر لمخاطر الفوضى هو استمرار تدهور حالة الثقة بدور المؤسسة الرسمية و عدم الاكتراث لهذه الحقيقة و متطلبات معالجتها."

وختم حديثه قائلاً "دون ذلك يسود منطق "حارة كل من إيدو إلو"، وليس أي شئ آخر. وهذه هي الفوضى الحقيقية، وجوهر تجلياتها أن يتحول المنتفعين من الفشل والانهيار لحالة تنتظر الإمساك بروح الشعب و قضاياه الاجتماعية و مستقبله الوطني!"

عبدالله كميل: ارجوك يا سيادة الرئيس ان تقول كلمة الفصل في قضية الضمان

ومن جهة أخرى، كتب القيادي في حركة فتح عبدالله كميل: "اجدد موقفي المطالب بتجميد قانون الضمان.. لا يعقل تطبيق قانون لا يتقبله المستفيدين منه.. لننتبه جيدا فالدائره المناهضة للقانون تتسع ولا يجوز مجابهة الشارع.. كان على الحكومة ان تستمع لموقف فتح عبر مجلسها الثوري .. وها هي نتيجة عدم التجاوب مع موقف الحركه.. حذرنا مرارا ولم يتم الاستماع لنا فالوضع السياسي وكل الظروف تتطلب تحشيد كل الطاقات وكل الشعب لمواجهة الاحتلال وصفقة القرن.. واخيرا فان هؤلاء المحتجين ابناء شعبنا ووطنيين ومع الرئيس ولا يمكن ان نخسرهم".

وأضاف: "ان الاعتصامات التي نظمها الحراك في رام الله لحتى الان منتظمه وحضاريه ولم أرى او اسمع ان هناك تجاوزات"، متسائلاً "لماذا يتم اغلاق رام الله امام القادمين اليها اليوم؟.. هل هكذا يتم التعامل مع شعبنا يا حكومه؟"

وأضاف: "ارجوك يا سيادة الرئيس ان تقول كلمة الفصل.. انت الوحيد الذي بامكانه حسم الامر كما حصل في موضوع المعلمين .. والله والله والله اكتب وقلبي ينفطر من المشهد.. ليس هكذا تقاد الابل يا حكومة.. هل يعقل ان يتم تحشيد الناس ضد السلطة والتي دفعنا دماء من اجلها".

خالد بطراوي: وهم إيه اللي أنت جاي تقول عليه

وكتب خالد بطراوي في مقالة خص بها وطن بعنوان "وهم إيه اللي أنت جاي تقول عليه " انه "على إثر مداهمات جيش الاحتلال اليومية المتكررة لمدينة رام الله، مركز ثقل القيادة السياسية "لدولة فلسطين"، وعلى إثر وصول هذه القوات وتغلغلها وتمركزها في أحد أرقى أحياء المدينة حيث مقرات "دولة فلسطين" وأجهزتها الأمنية ومجلسها التشريعي ورئاسة الوزراء، وحيث مكان سكن بعض أصحاب صنع القرار بل ودائرة المقاهي والفنادق ... كتب الزميل معمر عرابي على صفحته الفيسبوكية عبارة "سقط الوهم .... رام الله المحتلة".

للوهلة الأولى ظننت أن هذا الذي كان طفلا في أزقة مخيم الجلزون قرب رام الله، ويرمي الحجارة تجاه جنود الاحتلال في صغره، ومن مر بتجارب إعتقالية الواحده تلو الأخرى، ومن أصبح صحفيا ترصد الوكالة التي يقودها كل شاردة وواردة في ممارسات الاحتلال اليومية والتصدي لها ... أن يكون لديه وهما بأن رام الله ليست محتلة الى يومنا هذا، وما جاء دخول قوات الاحتلال الى مواقع "أصحاب البي .... التقالي" إلا ليقلب الحقائق رأسا على عقب وتصبح رام لله بين عشية وضحاها تحت قبضة إحتلال جديد سوف تتنافخ له كل الهيئات الدولية والدول العربية شرفا، ومن يعرف ربما يبدأ عزف الموسيقى العسكرية ويردد عبد الحليم حافظا مجددا ... يا أهلا بالمعارك ... يا بخت مين يشارك.

"عبارة مقتضبة يسطرها معمر عرابي تنم عن حس إعلامي مشاكس تفرض علينا أن نفكر مليا .. وهل كانت رام الله في يوم من الأيام وعلى امتداد عصرنا الحديث غير محتلة؟ كما ويقودنا السؤال الى السؤال الذي يليه، فإذا كانت محتلة، فمن هم الواهمون؟"

لنبدأ بالواثقين من بين الواهمين الذي لديهم قناعة راسخة بأن التوصيف الذي نحن عليه هذه الأيام هو توصيف دولة، حيث يؤكدون أنهم يملكون مقومات الدولة العربية التقليدية ، من مؤسسات رسمية ووزارات ووزراء وصلاحية إصدار جوازات سفر وأجهزة أمنية ومواكب رسمية تغلق الطرقات وتسبب أزمة سير خانقة قبل نصف ساعة من مرور الموكب وبعده بربع ساعة على الاقل، وعندما يريد الواحد منهم أن ينتقل من مدينة الى أخرى يوقفه حاجز عسكري إسرائيلي ليتظاهر أمام أبناء بلده من الغلبانين أنه يجري إتصالات ليتم السماح له ولغيره من المجبرين على الانتظار عند الحواجز بالمرور.

ويتابع بطراوي "قد يجمل البعض الصورة ويقول لنا أننا دولة تحت الاحتلال. ويا سيدي .. يا معمر عرابي نخله إبن مخيم الجلزون فإن الواثقين من بين الواهمين بأن رام الله ليست محتلة، سيقولون لك أنه قد تم التواصل من قبل "الطرف الآخر" وليس " من قبل الاحتلال" وإبلاغهم بوجود " نشاط أمني".