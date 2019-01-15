هل سعى رئيس مجلس القضاء الاعلى للتأثير على انتخابات غرفة تجارة رام الله ؟

رام الله – وطن: اصدرت لجنة الانتخابات المسؤولة عن الاشراف على انتخابات الغرفة التجارية لمدينة رام الله والبيرة، قرارا يقضي بمنع رئيس الغرفة التجارية الحالية خليل رزق من الترشح لانتخابات الغرفة التجارية والمزمع عقدها في 31 كانون ثاني/يناير الجاري.

وجاء القرار بموجب طعن تقدم به احد المترشحين ضد رزق للجنة الانتخابات المسؤولة عن الانتخابات والتي اتخذت قرارا بذلك.

رزق لوطن: سأتوجه لمحكمة العدل العليا

وقال رزق لوطن للانباء ان احد الاشخاص طعن في ترشيحه، اذ رفضت اللجنة المحلية الطعن في البداية ومن ثم قبلته اللجنة المركزية.

ولفت رزق الى انه سيتوجه غدا الى محكمة العدل العليا للطعن بقرار اللجنة المركزية للانتخابات.

ويُعد قرار المحكمة العليا في هذا الشأن قرارا فيصلا ونهائيا ومُلزما للجنة الانتخابات.

هل تدخل مجلس القضاء الاعلى ؟

وعقب صدور القرار تناقلت وسائل اعلام ومنصات اعلامية معلومات حول اتصال اجراه رئيس مجلس القضاء الاعلى عماد سليم مع رئيس هيئة انتخابات الغرفة التجارية، ورئيس محكمة استئناف القدس القاضي بشار نمر، يبلغه فيه برد الطعن المقدم الى اللجنة المركزية ضد رزق ، وذلك استجابة لطلب ورغبة من مكتب الرئيس محمود عباس.

القاضي بشار نمر لوطن: لا اؤكد ولا انفي

من جانبه قال القاضي بشار نمر لوطن تعليقا على قرار قبول الطعن بحق رزق " نحن طبقنا القانون بشكل صحيح، كما يتم تطبيق القانون على المترشحين، طُبق على رزق، ولم نميزه عن اي شخص ثاني، ولا نستطيع التمييز"، لافتا الى ان رزق اذا كان له حق فأنه يستطيع التوجه لمحكمة العدل العليا للطعن بقرارنا، واذا اصدرت المحكمة العليا قرارا مخالفا لقرارنا فنحن سنحترمه ونضعه على رأسنا.

وحول صحة تلقيه اتصالا من رئيس مجلس القضاء الاعلى عماد سليم، يطلب فيه رد الطعن المقدم ضد رزق قال نمر "لا داع لهذا الحديث. لا اقدر ان اؤكد او انفيه. هذا امر لا دخل لكم به، هذا امر لا داع له.لا انفي ولا اؤكد".