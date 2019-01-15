مجلس العموم البريطاني يصوت ضد اتفاق "بريكست"

وطن: صوت النواب البريطانيون بغالبية ساحقة مساء اليوم الثلاثاء، على رفض اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه لندن مع بروكسل في تصويت تاريخي يترك مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي معلقاً.

ورفض النواب في مجلس العموم بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي.

وبعد رفض البرلمان الاتفاق، دعا زعيم المعارضة البريطانية إلى التصويت على الثقة في حكومة ماي، فيما دعا رئيس الاتحاد الأوروبي إلى "حل إيجابي" بعد رفض اتفاق بريكست.