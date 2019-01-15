والدة الجندي شاؤول أرون: ابني لم يمت والجيش لا يعلم شيئا

وطن: قالت والدة الجندي الإسرائيلي "شاؤول أرون" الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، إن "ابنها لم يمت"، معتبرةً أن "الجيش الإسرائيلي لا يعلم عنه شيئا".

جاء ذلك عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش حضورها اليوم الثلاثاء مراسم استلام رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد "افيف كوخافي" مهام منصبه. وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وحسب "معاريف"، فقد امتد اجتماع والدة شاؤول مع نتنياهو ساعة واحدة، وتحدثا خلاله حول المباحثات لاستعادة ابنها من قطاع غزة.

وذكرت "زهافا شاؤول" أنها غضبت من خطاب رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت عندما ذكر ابنها أرون، ووصفه بالمرحوم، مؤكدة أن "ابنها لم يمت، وأن الجيش لا يعلم عنه شيئا".

وتابعت: "نحن لا نعلم حتى الآن ما حدث مع أرون، وقرار الإعلان عن موته لم يكن بموافقة العائلة. لم نوافق على الإعلان عن موته. وأنا أؤكد لكم أنه لم يمت، والجيش لا يعلم عنه شيئا"، مشيرة إلى أنها "خرجت من اللقاء راضية أكثر من المرات السابقة". وفق ما نقله موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية".

وبينت أن "نتنياهو لم يكن قادرا على إخبارها بأي نتائج حول مصير ابنها"، مردفة : "أنا طلبت منه اجابات، وتحدث كثيرا، وشرح لي ما ستقوم به الحكومة، وآمل أن يقوم بتنفيذ ما أخبرني به".