في استطلاع لوطن : فتح ستتفوق في حال اجراء انتخابات تشريعيه

رام الله – وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن غالبية المستطلعة اراؤهم عبروا عن توجههم للتصويت لحركة فتح في حال اجراء الانتخابات التشريعية في الوقت الحالي.

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا " في حال اجراء الانتخابات التشريعية خلال 6 اشهر، لمن ستدلي بصوتك"، شارك فيه 16810 شخص صوتوا عليه على مدار اسبوعين.

وقال 52% من المستطلعين (8737 صوت) انهم سيصوتون لحركة فتح في اي انتخابات تشريعية قادمة، بينما قال 38% (6356 صوت) من المستطلعين انهم سيصوتون لحركة حماس، بينما نالت احزاب اليسار على نسبة 3% من اصوت المستطلعين (477 صوت) ، في حين نال المستقلين على 2% (293 صوت)، فيما اعرب 5% (947 صوت) عن عدم رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة منذ اسابيع حالة استقطاب شديدة بين حركتي فتح وحماس، تدحرجت احداثها بعد ان رفضت حماس واجهزتها الامنية في غزة تنظيم حركة فتح مهرجان انطلاقتها في ساحة السرايا في القطاع، وتبع ذلك اعلان الرئيس عباس قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، والذي اعتبرته حركة حماس قرارا غير قانوني، دفعها لعقد جلسة للمجلس التشريعي في غزة على انفراد واتخاذ قرار بعدم اهلية الرئيس عباس.

وشنت حركة حماس حملة اعتقالات نفذتها الاجهزة الامنية في غزة في صفوف عناصر فتح، ما دفع الحركة في غزة لالغاء مهرجانها.

وكان الرئيس محمود عباس قد اعلن عن توجهه لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية، بحل المجلس التشريعي مؤخرا، واجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

وكانت حركة فتح قد تكبدت خسارة مفاجئة في اخر انتخابات تشريعية جرت في الاراضي الفلسطينية عام 2006 امام حركة حماس التي فازت في الانتخابات في اول مشاركة لها وحصدت 76 مقعدا من اصل 132 ، لكن سرعان ما تعطل المجلس التشريعي بسبب الانقسام الذي وقع في 2007.