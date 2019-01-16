"الارصاد" تحذر..عواصف وأمطار غزيرة وثلوج فوق 900 متر ليلا

رام الله- وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم، عاصفا شديد البرودة ومغبرا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق المناطق الشمالية، تمتد تدريجيا الى معظم المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 90 كم/ساعة والبحر مائجا .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة عاصفة وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وتسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وفي ساعات الظهيرة تميل الأجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم السبت المقبل، يكون الجو غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح، ومن خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد والثلج، ومن تراكم الثلوج في ساعات مساء الأربعاء وليلة الخميس، ومن تشكل الصقيع.