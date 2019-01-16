الرئيس البرازيلي يزور "تل أبيب" قبيل الانتخابات الإسرائيلية

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس البرازيلي المنتخب حديثا جايير بولسونارو سيزور تل أبيب قبل أسبوع واحد من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

ووفقاً للصحيفة، فإن بولسونارو سيصل تل أبيب في 31 مارس/ آذار المقبل، وسيبقى فيها لمدة 4 أيام سيلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن بولسونارو سيغادر تل أبيب قبل 4 أيام من فتح صناديق الاقتراع، في زيارة ستكون هامة ولكنها قد لا تشهد إعلان نقل السفارة إلى القدس.