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الرئيس البرازيلي يزور "تل أبيب" قبيل الانتخابات الإسرائيلية

16.01.2019 08:22 AM
الرئيس البرازيلي يزور &quot;تل أبيب&quot; قبيل الانتخابات الإسرائيلية

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس البرازيلي المنتخب حديثا جايير بولسونارو سيزور تل أبيب قبل أسبوع واحد من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

ووفقاً للصحيفة، فإن بولسونارو سيصل تل أبيب في 31 مارس/ آذار المقبل، وسيبقى فيها لمدة 4 أيام سيلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن بولسونارو سيغادر تل أبيب قبل 4 أيام من فتح صناديق الاقتراع، في زيارة ستكون هامة ولكنها قد لا تشهد إعلان نقل السفارة إلى القدس.

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