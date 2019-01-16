تنقل 6426 مسافر الثلاثاء عبر معبر الكرامة

رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 6426 مسافر في كلا الاتجاهين، الثلاثاء، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 2752 مسافر

قادمين : 3674 مسافر

مرجعين : 15 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاربعاء من الساعة 07:30 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً وفي كلا الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .