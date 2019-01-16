داخلية غزة تُوضح حيثيات ملاحقة سيارة تُقل إيطاليين دخلت لمقر أممي في القطاع

غزة- وطن: أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة الليلة، انتهاء أزمة ملاحقة واحتجاز الإيطاليين الثلاثة في مقر أممي بقطاع غزة.

وقالت الداخلية في بيان، إنه "جرت خلال الساعات الماضية تحقيقاتٌ لدى أجهزتها الأمنية حول الاشتباه بسيارة تُقل 3 إيطاليين تصادف تواجدها بمنطقة وقع فيها إطلاق نار وسط قطاع غزة صباح الاثنين".

وأوضحت أنه و"بعد المتابعة توجهت السيارة لمقر اليونسكو التابع للأمم المتحدة بمدينة غزة".

وأشارت إلى أنه ومن خلال التحقيقات تم التأكد من هوية الإيطاليين الثلاثة وسلامة إجراءات دخولهم للقطاع، وتبيّن أن السيارة لا علاقة لها بحادث اطلاق النار.

وشكرت كافة الجهود التي ساعدت بإتمام التحقيق، وخاصة تعاون كلّ من: المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف، والمستشارة الأمنية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، ومدير مقر اليونسكو في غزة، والقنصلية الإيطالية، والسفير محمد العمادي.

وأكدت الداخلية أن ما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية حول الحادث حمل الكثير من التهويل، وتضمن معلوماتٍ لا أساس لها من الصحة.

وكانت وسائل إعلام قالت إن الأجهزة الأمنية في غزة تحاصر مبنى يتبع للأمم المتحدة غربي مدينة غزة للاشتباه بهوية الإيطاليين المتواجدين بداخله، وبعلاقتهم بدولة الاحتلال، حيث كانوا يحملون أسلحة، ورفضوا الانصياع لحاجز أمني أقامه عناصر الأمن في غزة.