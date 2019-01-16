صور | أمريكيون يعتصمون في نيويورك تضامناً مع الأسير أحمد سعدات

نيويورك- وطن: نظّمت " شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى " اعتصامًا في حديقة " واشنطن سكوير " الشهيرة بمدينة نيويورك تضامنًا مع الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والحركة الأسيرة وذلك في إطار سلسلة فعاليات أسبوع التضامن الأممي مع سعدات الذي تنظمه " صامدون " بين 15 ـ 22 يناير كانون الثاني الجاري بالمشاركة مع الحملة الدولية للتضامن مع سعدات.

وشارك في الاعتصام ممثلون عن قوى يسارية أمريكية منها " حزب العمال " و " طريق الحرية الاشتراكية " و " الديمقراطيون الاشتراكيون " و " حزب التحرر والاشتراكية ".