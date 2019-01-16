فيديو | المرصد ونجوم الأمل ينتجان فيلم "التمييز في سوق العمل - الشباب والنساء ذوات الإعاقة"

رام الله- وطن: أنتج مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية وجمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، فيلم بعنوان "التمييز في سوق العمل - الشباب والنساء ذوات الإعاقة".

ويتحدث الفيلم عن واقع الشباب والنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني، من نسب البطالة والفرص المتاحة لهم ولهن في العمل، إذ تعتبر البطالة بين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة عالية جداً، وفي الوقت الذي يحرمون فيه أساساً من فرص العمل، مع العلم أن الحد الأدنى من الأجور هو 1450 شيقل في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف المعيشة.

وتبقى العائلة الفلسطينية التي تضم شخص ذو إعاقة أو صعوبة بين أفرادها مثقلة بأعباء إضافية.

ويستعرض الفيلم إحصائيات ومؤشرات حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.