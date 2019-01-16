رام الله: وطن تتابع استعدادات طواقم الدفاع المدني وجاهزيتها للمنخفض القطبي المرتقب

وطن: أهاب الدفاع المدني بأخذ الإرشادات المتعلقة بالمنخفض الجوي القطبي، بشكل جدي والتقيد بها، وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة سائقي المركبات.

وفي حديث لـوطن، دعت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني المواطنين إلى التقيد بالتعليمات التالية:

• تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المباني.

• ضرورة الاتصال السريع على رقم الدفاع المدني المجاني 102

• عدم محاولة اجتياز تجمعات المياه والحذر من تشكل السيول.

• استخدم وسائل الإنارة البديلة بدلا من الشمع.

• التفقد الدائم والمستمر لوسائل التدفئة وخصوصا التي تعمل على الغاز.

• الانتباه للأطفال ومراقبتهم وعدم تركهم يقتربون من وسائل التدفئة .

• عند الخلود للنوم التأكد من إطفاء وسائل التدفئة.

• وضع وسائل التدفئة في مكان آمن بعيد عن الستائر والأسرة.

• ودعا الدفاع المدني المواطنين عند وقوع أي حادث أو رصد أي مخاطر مع إعطاء تفاصيل واضحة وعنوان صحيح لوصول الطواقم بشكل سريع والتعامل مع الحادث في بدايته.

كما دعا الدفاع المدني إلى عدم المبالغة في الاتصال على أرقام الطوارئ، إلا في حاللات الضرورة، للتسني لتقديم المساعدة للحالات الإنسانية والعاجلة.