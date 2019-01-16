مصرف لبنان يعتزم إطلاق عملة رقمية قبل نهاية 2019

وطن: يعتزم مصرف لبنان المركزي، إطلاق عملة رقمية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تتجه فيه العديد من البلدان العربية لدراسة إمكانية إطلاق عملات رقمية معترف بها، لتداولها في المدفوعات بين الدول.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال فعالية اقتصادية ببيروت، الأربعاء، إن بلاده تتابع دعم الاقتصاد الرقمي، سنخرج بعملة رقمية قبل نهاية 2019.. هذا قطاع له مستقبل ولبنان سيستفيد منه بشكل مهم .

يأتي ذلك، بينما تواجه الليرة اللبنانية تحديات كبيرة في ظل تعثر تشكيل حكومة جديدة منذ 23 مايو/أيار 2018، وتراجع المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الدين العام.

وبدأت دول عربية كالكويت والسعودية والإمارات، إجراء دراسات منفصلة لإصدار عملات رقمية لأغراض المدفوعات محليا، أو مع الخارج، تكون مدعومة من البنوك المركزية.

ومؤخرا، أصدر مصرف لبنان تعليماته لشركات تحويل الأموال العاملة في السوق المحلية، بصرف الحوالات الواردة بالعملة المحلية بدلا من العملة التي تصدر بها.

وقال سلامة، إن هذه التعليمات تهدف إلى الالتزام بمكافحة غسل الأموال وليس كما تم تفسيره، بأنه نوع من دعم الليرة اللبنانية.

لكنه لفت إلى أن البنك المركزي، يستهدف إبقاء سعر صرف الليرة مستقرا خلال العام الحالي.

ووفق بيانات سابقة لوزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 83.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2018، بزيادة 5.4 بالمائة عن أرقام نهاية 2017.

ويقدر حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 149.5 بالمائة في نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، صعودا من 146.8 بالمائة بنهاية 2017.

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