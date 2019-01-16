الشرطة تناشد المواطنين بشأن المنخفض الجوي

وطن: ناشدت الشرطة ، المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المرتقب خلال الساعات القادمة وخاصة عند القيادة على الشوارع داخل وخارج المدن والقرى.

وأشارت الشرطة في بيان صحفي إلى أن ذلك يأتي لاحتمالية تساقط الثلوج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر بحسب الراصد الجوي، وتشكل السقيع والتي تؤدي إلى تكوين طبقة زلقة على الأرض مما يزيد من امكانية الانزلاق.

وشددت على أهمية المحافظة على المسافة الكافية والقانونية بين المركبات وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والقيادة بغيار واطئ حرصا على سلامة الجميع وحرصا على حياة وسلامة المواطنين .

وأهابت الشرطة المواطنين والسائقين، بضرورة اخذ الحيطة والحذر اثناء ذروة فعالية المنخفض الجوي المرتقب.

وحذرت من امكانية تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة وسرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية والتقليل من حركة المركبات في حال هطول الثلوج الا في حالات الطوارئ القصوى والاتصال على الرقم المجاني للشرطة 100 للمساعدة.