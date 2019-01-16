الجيش الأميركي يقرر شراء منظومة "القبة الحديدة" الإسرائيلية

رام الله - وطن: تنوي الولايات المتحدة الأمريكية شراء بطاريتين من طراز "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بحسب صحيفة عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونغرس، 373 مليون دولار لشراء البطاريتين من دولة الاحتلال.

ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن "نادرًا ما تشتري أنظمة مسلحة من دول أخرى، ويرجع ذلك في الغالب إلى اعتبارات الأمن القومي، ولتمتع الولايات المتحدة بالميزة التكنولوجية".

وقالت:"في حين أن إسرائيل باعت أنظمة تكنولوجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العقود الأخيرة، فإن هذه ستكون هي المرة الأولى التي تبيع فيها إسرائيل نظام دفاعي متكامل إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وبينت الصحيفة أن البطاريتين ستشملان 12 قاذفة، وجهازي استشعار ومركزان للإدارة و 240 صاروخا اعتراضيًا.