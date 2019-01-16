الأشغال العامة تُناشد المواطنين بعدم التنقل بين المحافظات نظراً للظروف الجوية الراهنة

رام الله - وطن: أعلنت طواقم الطوارئ في وزارة الأشغال العامة أن حركة المركبات عبر الطرق الخارجية خطر للغاية في هذه الأثناء ، وتُهيب بالمواطنين عدم التنقل بين المحافظات نتيجة الظروف الجوية الصعبة، وتساقط الثلوج في عدد من المناطق، منوهةً الى أنها ستعلن باستمرار عن حالة الطرق الخارجية و الرابطة .

وأضافت الوزارة في بيان صحافي صادر عن غرفة العمليات المركزية أن طواقمها البشرية وآلياتها جاهزة للتعامل مع حالات تراكم الثلوج على الطرق، مناشدة المواطنين بعد الخروج بمركباتهم الا في حالات الضرورة ، و ذلك تجنباً لخطر التزحلق و لعدم اعاقة عمل كاسحات الثلوج .