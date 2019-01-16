بالصور والفيديو .. فلسطين تحت تأثير المنخفض الجوي

وطن: شهدت مدينتي الخليل والقدس تساقطا للثلوج مساء اليوم ولو بشكل ضعيف فيما يتوقع ان تستمر بالتساقط فوق المناطق التي تزيد عن 900 م فوق سطح البحر.

كما شهدت مدينة رام الله تساقطا للثلوج غير المتراكم.

وتتأثر الاراضي الفلسطينية بمنخفض جوي عميق منذ ساعات صباح اليوم، حيث من المتوقع ان تستمر فرص تساقط الأمطار فوق كافة المناطق هذه الليلة وحتى صباح يوم غد ليبدأ المنخفض الجوي بالضعف التدريجي.

في غضون ذلك رفعت الشرطة في كافة المحافظات جاهزيتها بهدف تقديم الخدمات للمواطنيين ومساعدتهم في مواجهة اثار المنخفض الجوي.

كما أعلنت طواقم الطوارئ في وزارة الأشغال العامة أن حركة المركبات عبر الطرق الخارجية خطر للغاية في هذه الأثناء ، وتُهيب بالمواطنين عدم التنقل بين المحافظات نتيجة الظروف الجوية الصعبة، وتساقط الثلوج في عدد من المناطق، منوهةً الى أنها ستعلن باستمرار عن حالة الطرق الخارجية و الرابطة .

وأضافت الوزارة في بيان صحافي صادر عن غرفة العمليات المركزية أن طواقمها البشرية وآلياتها جاهزة للتعامل مع حالات تراكم الثلوج على الطرق، مناشدة المواطنين بعد الخروج بمركباتهم الا في حالات الضرورة ، و ذلك تجنباً لخطر التزحلق و لعدم اعاقة عمل كاسحات الثلوج .

في حين أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود عن تأخير دوام الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس، وذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة .

وتشهد الاراضي الفلسطينية منخفضا جويا عميقا منذ ساعات صباح اليوم الاربعاء، من المتوقع ان يحمل معه ثلوج على المرتفعات الجبلية التي تزيد عن الف متر .