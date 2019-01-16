الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق تحركات المواطنين في جنين

جنين- وطن: نصبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عدة حواجز عسكرية في محافظة جنين، وأعاقت تحركات المواطنين، وفتشت المركبات.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين على شارع حيفا بالقرب من منطقة "حفيرة تعنك" ودوار اليامون غربي جنين، كما نصبت حواجز عسكرية في محيط بلدتي قباطية والزبابدة، وعلى مدخل قرية سيريس، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها ودققوا في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، واضطرت بعض المركبات إلى سلوك طرق التفافية.

ولا تزال قوات الاحتلال ولليوم الثاني على التوالي تكثف من تواجدها العسكري ونشر دورياتها في معظم محيط قرى وبلدات المحافظة.