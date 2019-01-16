الدفاع المدني يتعامل مع 94 حدثا منذ الصباح

وطن: تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 94 حدثا وتدخلا وتقديم مساعدة منذ صباح اليوم الأربعاء، في مختلف المحافظات.

وأفاد تقرير للدفاع المدني بأن 67 تدخلا كان لإزالة أجسام متطايرة بفعل قوة وسرعة الرياح، وفتح بعض الشوارع العامة والفرعية في محافظة الخليل، كما قدمت الطواقم المساعدة في تصريف المياه من 10 منشآت ومنازل، إضافة لإخلاء خمسة أشخاص من حريق منزل في بلدة عناتا، وتأمين مواقع عدد 4 في حوادث انهيار جدران استنادية شكلت خطرا على ممتلكات المواطنين.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر حتى صباح الغد والتي تنحسر فيه ظروف المنخفض الجوي.