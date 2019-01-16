حكومة ماي تنجو في اقتراع على الثقة بالبرلمان

وطن: نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من تصويت مجلس العموم البريطاني على مذكرة لسحب الثقة منها، وذلك غداة الهزيمة المنكرة التي لحقت باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان.

وتعني هذه النتيجة أن ماي ستستمر في التواصل مع أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب لمحاولة إيجاد توافق حول كيفية المضي قدما في سبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض البرلمان أمس الثلاثاء الاتفاق الذي توصلت إليه.

وصوّت 325 نائبا ضد سحب الثقة من حكومة ماي، مقابل 306 نواب أيدوا سحب الثقة منها.

وعقب إعلان نتائج التصويت، دعت رئيسة الوزراء البريطانية قادة الأحزاب إلى إجراء محادثات حول البريكست "فورا".