مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر

وطن- وكالات: لقي 5 أشخاص مصرعهم في مصر، الأربعاء، جراء عاصفة ترابية شديدة ضربت عدة محافظات.

ووفق وسائل إعلام مصرية، لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر سقوط جزء من عقار في محافظة بورسعيد (شمال شرق)، فيما لقي 4 آخرون مصرعهم جراء انقلاب حافلة ركاب في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل / شمال) بسبب الطقس السيئ.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، إن سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية تسبب في نشوب حريق بخمسة منازل بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، جراء حدوث ماس في خطوط كابلات الكهرباء دون وقوع خسائر في الأرواح.

كما أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، إصابة 27 شخصا إثر انقلاب حافلة نقل ركاب بمحافظة السويس (شمال شرق)، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأدت شدة الرياح واضطراب حالة البحر في مصر، اليوم، إلى إغلاق 4 موانئ بحرية وهي السويس والزيتيات بمحافظة السويس (شمال شرق)، ورشيد (شمال)، والبرلس (دلتا النيل).

وأغلقت السلطات المصرية طرقا رئيسية بمحافظات القاهرة والصعيد (جنوب)، نظرا لانعدام الرؤية، تحسبا لعدم وقوع حوادث سير.

وشهدت محافظات مصرية اليوم اقتلاع العديد من الأشجار وأعمدة الإنارة وتقطع أسلاك الكهرباء نتيجة سرعة الرياح الشديدة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أن البلاد ستشهد موجة من الطقس السيئ ورياحا محملة بالرمال والأتربة تصل حد العاصفة على سيناء (شمال شرق)، وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة، تخف حدتها الجمعة.

وتوقعت استمرار اضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، وخليج السويس.

(الأناضول)