فيديو | محمد رضوان من رفح .. حين ينام المواطن مع أولاده في الشارع رغم المطر والبرد، فأين المسؤولين؟

غزة- وطن: وجه أحد المواطنين في قطاع غزة نداء استغاثة للرئيس محمود عباس ولرئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية ومسؤول حماس في غزة يحيى السنوار، لمساعدة المواطن محمد رضوان وأطفاله من البرد القارس في الشارع.

وقال المواطن اثناء جلوسه في خيمة وسط عائلة رضوان "رسالتي هذه الى المسؤولين في قطاع غزة والى المسؤولين في الضفة، اسمعوني جيدا، اتحدث اليكم من قلب مدينة رفح، واقول لك يا ابو مازن ويا اسماعيل هنية ويا يحيى السنوار.. اقول لكم ان محمد رضوان نائم في الشارع مع وأولاده في البرد لانه لا يوجد له مأوى".

وأضاف: هذا فلسطيني مثلكم، انظروا له وتحركوا فورا وانجدوا هذه الأسرة التعبانة.. خافوا الله يا ناس، هذا من لحمنا، وهو فلسطيني مثلنا مثله.

وقال: اناشد كل المسؤولين أن يسعفوا محمد رضوان.