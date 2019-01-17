فرص المنتخب الوطني للتأهل إلى دور الـ16 في كأس اسيا

وطن: تأزم وضع المنتخب الوطني في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا بسبب نتائج مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة بعد فوز منتخبي قرغيزستان وفيتنام على الفلبين واليمن على الترتيب.

وأقيمت أمس منافسات الجولة الثالثة للمجموعتين الثالثة والرابعة وشهدت المجموعة الثالثة فوز منتخب قرغيزستان بنتيجة 3-1 على الفلبين فيما فاز منتخب فيتنام على اليمن بهدفين نظيفين ليحصد المنتخبان الفائزان أول 3 نقاط لهما.

ويمتلك المنتخب الوطني نقطتين لتبقى آماله في التأهل إلى دور الـ16 معلقة على ما ستسفر عنه مباراتا كوريا الشمالية مع لبنان، وعمان مع تركمانستان، حيث أن النتيجة الوحيدة التي تؤهله لاحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية هي أن تنتهي المباراتان بالتعادل.

وفي حال التعادل سيتأهل كل من البحرين وفلسطين وقرغيزستان وفيتنام إلى الدور الثاني، بينما لن تتمكن المنتخبات الأخرى من التأهل.

أما في حال فوز أي من طرفي المباراتين بأي نتيجة فإن ذلك سيعني خروج الفدائي من حسابات التأهل رسميا.

يذكر أن المنتخب الوطني حصد نقطتين من تعادلين مع كل من سوريا والأردن وهي المشاركة الثانية له في كأس آسيا بعد ظهورها في نسخة 2015، فيما يسعى المنتخب لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور الثاني.

المصدر: وكالات