نتنياهو يزور تشاد يوم الأحد

وطن: ذكرت القناة 13 العبرية ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيغادر يوم الأحد المقبل، إلى تشاد، في زيارة قصيرة، يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي.

وقالت القناة "يغادر رئيس الوزراء نتنياهو، يوم الأحد إلى تشاد، في زيارة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي".

وأضافت:" ليست من الواضح ما إذا كان سيتم الاعلان خلال هذه الزيارة، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

ولم يصدر إعلان عن هذه الزيارة من مكتب نتنياهو أو السلطات في تشاد.

وكان رئيس تشاد، إدريس ديبي، قد وصل في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها لرئيس هذه الدولة المسلمة الواقعة وسط إفريقيا، وبعد قطيعة دامت لأكثر من 45 عاما بين البلدين.