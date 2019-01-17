داخلية غزة: ترتيب لنقل الصيادين إلى الجانب المصري ومواصلة البحث عن السابع المفقود

رام الله - وطن: أكدت وزارة الداخلية في غزة، أنه تجري حالياً ترتيبات لنقل الصيادين الذين تم انقاذهم إلى الجانب المصري، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن صياد سابع ما زال مفقوداً حسب إفادة زملائه.

وكان جهاز الشرطة البحرية الفلسطيني أقدم على إنقاذ 6 صيادين مصريين قذفت أمواج البحر قاربهم باتجاه ساحل قطاع غزة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أنه جرى تقديم العلاج اللازم لهم في مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة "دير البلح" وسط القطاع.