أردان يطالب بطرد بعثة التواجد الدولية في الخليل

القدس- وطن: طالب وزير أمن داخلية الاحتلال، غلعاد اردان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بطرد مراقبي بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل "TIPH" بشكل فوري، عقب نشر تقرير أعدته شرطة الاحتلال اتهمهم بممارسة نشاط سلبي يستهدف المستوطنين في الخليل.

وتضمن تقرير شرطة الاحتلال اتهام أحد المراقبين بالاعتداء على مستوطن قاصر، وفي حالة أخرى قيام أحد المراقبين بثقب إطار سيارة لمستوطن.

ومن المتوقع ان تنتهي ولاية بعثة الرقابة الدولية في الخليل نهاية الشهر الجاري، وفي العادة يجري التمديد لها بناءً على موافقة رئيس حكومة الاحتلال.

وأطلق اليمين الإسرائيلي، دعوات في شهر ديسمبر من العام الماضي، لطرد البعثة المكونة من مراقبين دوليين من إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا بعد ان نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرًا أعده المراقبين الدوليين أبرز انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحقوق الانسان في الخليل.