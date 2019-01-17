هنية وبوغدانوف يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

وطن: قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، هاتف ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

وأضافت الحركة، في بيان تلقّت "الأناضول" نسخة منه: " خلال الاتصال تم التأكيد على أهمية الدور الروسي في المنطقة بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، والمواقف الروسية المتقدمة والإيجابية في الشأن الفلسطيني".

وأكد الطرفان، وفق البيان، على ضرورة "مواصلة العمل في تطوير العلاقة بينهما، واستمرار التشاور واللقاءات حول مختلف القضايا، والمستجدات".

وكان من المقرر أن يزور هنية، روسيا، في 15 يناير/كانون ثان الجاري، إلا أن الزيارة تأجلت حسبما أعلنت حماس في بيان سابق. -