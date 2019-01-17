تنفيذية المنظمة تجتمع الإثنين المقبل

رام الله- وطن: من المقرر ان تعقد اللجنة التنفيذية للمنظمة، الاثنين المقبل، اجتماعا تشاوريا يناقش ملف المصالحة الوطنية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس،ان الاجتماع سيناقش ايضا التحركات السياسية وتداعيات ترؤس فلسطين لمجموعة الـ77+ الصين.

وحول التسريبات حول صفقة القرن قال مجدلاني إن الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل من دولة على حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية برمتها، مؤكدا ان واشنطن تحاول قطع الطريق على اي مبادرة او مؤتمر دولي لتنفيذ مخططاتها.

واضاف أن واشنطن فقدت أهليتها كراعٍ وحيد للعملية السلمية، وانتقلت من وسيط غير نزيه الى شريك لإسرائيل، مشيرا الى ان أي مشروع اميركي مرفوض ولن يمر لأنها تحاول اقامة دولة في غزة وتقاسما وظيفيا في الضفة.