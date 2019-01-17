كهرباء غزة: سنعمل بجدول 8 ساعات وصل يتخللها ساعتين ونصف قطع

غزة- وطن: قالت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، إن جدول توزيع الكهرباء للمواطنين، اليوم الخميس، سيكون 8 ساعات وصل مع عجز ساعتين ونصف، ذلك بسبب المنخفض الجوي.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنه لليوم الثاني سيستمر الجدول بسبب وصول الأحمال لذروتها في ظل المنخفض، مشيرة إلى أن ساعات القطع ستكون 10 ساعات ونصف.

ويعاني سكان قطاع غزة أزمة كهرباء مذ أعوام بسبب قلة مصادر الطاقة ووقف توريد الوقود اللازم للمحطة الوحيدة في القطاع من قبل رام الله، ومؤخرًا تدخلت قطر والأمم المتحدة لإدخال الوقود إلى المحطة، ضمن اتفاق يتضمن عدة بنود لتخفيف الحصار عن غزة.