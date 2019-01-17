الاحتلال يعتقل الفتى محمد عبيد ويزيل الأعلام الفلسطينية في العيسوية

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، بعد ظهر اليوم الخميس، الفتى محمد عصمت عبيد (19 عامًا)، أثناء اقتحام قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب عبيد تفاجأ خلال وجوده برفقة شقيقه داخل السيارة في القرية، باعتقاله من قبل جنود الاحتلال، دون معرفة السبب.

وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال اقتحمت حي عبيد وسط القرية، وأزالت الأعلام الفلسطينية والرايات عن أعمدة الكهرباء.

وفي سياق متصل، اقتحمت عناصر من مخابرات وشرطة الاحتلال فجر اليوم منزل المعتقل محمد سمير عبيد، وفتشته وعاثت فيه.

وكانت محكمة الاحتلال غربي القدس مددت أمس توقيف المعتقل عبيد (20 عامًا)، حتى يوم الأحد المقبل، علمًا أنها اعتقلته قبل يومين من مكان عمله، وبعد أن سلمت والديه استدعاءً للتحقيق، وهو أسير سابق قضى 4 سنوات في سجون الاحتلال.

وتتعرض قرية العيسوية بشكل يومي لاقتحامات إسرائيلية، بحيث تستهدف السكان بمداهمة منازلهم وتفتيشها واعتقال القاصرين والشبان، بالإضافة إلى توزيع المخالفات وإنذارات الهدم بحق عدد منهم.