مصرع 6 في تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة الكولومبية

وطن: ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف أكاديمية للشرطة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، مساء الخميس، إلى 9 قتلى و22 جريحا.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الشرطة الكولومبية، أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا و22 آخرين أصيبوا في التفجير الذي وقع أمام أكاديمية الشرطة "جنرال سانتاندر"، جنوبي العاصمة.

وأوضح المصدر أن ضمن القتلى مواطن يحمل الجنسية البنمية، وآخر إكوادوري.

وفي وقت سابق، صرح عمدة بوغوتا، أنريكي بينولاسا، بأن التفجير أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بحسب المعلومات الأولية.