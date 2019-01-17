على ذمة الإعلام العبري: السلطة سلمت أمريكا عصام عقل المتهم بتسريب أراض للمستوطنين

رام الله- وطن: على ذمة الاعلام العبري، أكدت قناة "كان" العبرية، قيام السلطة الفلسطينية بالافراج عن عصام عقل المتهم بتسريب أراضٍ للاحتلال، وتسليمه للولايات المتحدة.

وقالت القناة إن السلطة الفلسطينية أفرجت قبل يومين عن عقل الذي اعتقل الشهر المنصرم بتهمة بيع أراض للمستوطنين، وسلمته لأمريكا.

يشار الى أن عقل يحمل الجنسية الأمريكية، وهو من سكان شرق القدس المحتلة.

وأشارت أن اتفاقا سريا جرى بين مسؤولين أمنيين فلسطينيين وأمريكيين، مكّن من إطلاق سراحه.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى في رام الله، أصدرت نهاية العام المنصرم، حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة على عصام عقل المدان بتهمة بيع عقار في القدس.