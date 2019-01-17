الأسير أبو دياك فقد نصف وزنه ولا ينام من شدة الألم

رام الله- وطن: أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، أن الوضع الصحي للأسير المريض سامي أبو دياك، يزداد سوء يوماً بعد يوم، حيث أصبح وزنه 50 كيلوغراما بعد أن كان يصل ل80 كيلو غراما قبل عدة أشهر.

وأضاف عقب تمكنه من زيارة الأسير أبو دياك عصر اليوم الخميس فيما تسمى عيادة سجن "الرملة"، أن الأسير متعب للغاية وكان لا يقوى على المشي، ويشعر بآلام حادة في منطقة أعلى المعدة، ولا يستطيع الأكل والشرب.

وأوضح، أن الاسير أبو دياك لا يستطيع النوم، حيث لم ينم سوى ساعة واحدة من شدة الالم، خلال الثلاثة أيام الماضية، في ظل معاناته من ورم في منطقة البطن والأمعاء.

وقالت الهيئة، إن الأسير ابو دياك (35) عاما سكان سيلة الظهر في جنين، معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17/7/ 2002 ومحكوم بالسجن 3 مؤبدات و30 عاما، وكانت أجريت له عملية جراحية في أيلول/سبتمبر 2015 بمستشفى "سوروكا" الإسرائيلي تم خلالها استئصال 80 سم من الأمعاء، وتعرض لخطأ طبي بعد العملية وتلوث كبير في مكانها، ما أدى لإصابته بفشل كلوي ورئوي ومضاعفات خطيرة في بقية أعضاء جسده.

وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ابو دياك، الذي تعرض لانتهاك طبي حقيقي واهمال صحي يدفع به نحو الموت.