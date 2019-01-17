مسؤولون فلسطينيون لـوطن: لا نملك معلومات حول تسليم أو الإفراج عن عصام عقل

وطن: أكدت قناة "كان" العبرية، قيام السلطة الفلسطينية بالإفراج عن عصام عقل المتهم بتسريب أراضٍ للاحتلال، وتسليمه للولايات المتحدة.

وقالت القناة إن السلطة الفلسطينية أفرجت قبل يومين عن عقل الذي اعتقل الشهر المنصرم بتهمة بيع أراض للمستوطنين، وسلمته لأمريكا.



وأشارت أن اتفاقا سريا جرى بين مسؤولين أمنيين فلسطينيين وأمريكيين، مكّن من إطلاق سراحه.



يشار الى أن عقل يحمل الجنسية الأمريكية، وهو من سكان شرق القدس المحتلة.



وحاولت وطن التواصل مع الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري، لمعلومات وتفاصيل عن الأمر، لكنه لم يجب على هاتفه.



من جانبه، قال محافظ القدس عدنان غيث لـوطن، إنه لا يملك معطيات أو معلومات عن الأمر.



بينما قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريح لوطن، إنه لا علم له بالموضوع.



بدوره، قال مدير مكتب الدائرة الإعلامية للشؤون المدنية وليد وهدان إنه سيقوم بفحص الأمر، لكنه لا يملك معلومات في هذا السياق.



وفي 31 كانون الأول الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في رام الله، حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على عصام عقل المدان بتهمة بيع عقار في القدس.



و"عملاً بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قرار بإدانة المتهم "ع.ع‘" بالتهمة المسندة إليه وهي محاولة إقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية من قانون العقوبات رقم16 لسنة 1960 وعطفاً على قرار الإدانة وعملاً بأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 أصدرت المحكمة الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة." حسب ما صدر عن المحكمة.



علماً أن القضية وردت إلى المحكمة بتاريخ 23/12/2018 وبعد أسبوع تم إصدار الحكم فيها.



واعتقل عقل حسب مصادر فلسطينية من مقر إقامته بمدينة رام الله، في شهر تشرين اول/اكتوبر للاشتباه بتسريبه لعقار داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وطالبت اسرائيل مرارا من السلطة الفلسطينية إطلاق سراح عقل المتهم بتسريب عقار للجمعيات الاستيطانية.



وتتعلق قضية عقل بعقار يحمل الرقم 4 ويقع في عقبة درويش في البلدة القديمة من القدس، حيث اشترى عقل العقار وقام بتسريبه لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية بمبلغ يقدر بنصف مليون دولار.



وحسب بعض المصادر المحلية فإن السلطة الفلسطينية حجزت على أملاك وحسابات بنكية في بنوك فلسطينية تعود لعصام عقل وآخرين متهمين بالتورط معه في بيع العقارات.