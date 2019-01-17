طائرة إماراتية في "تل أبيب" حملت وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات

القدس- وطن: أكد صحفي إسرائيلي أن طائرة إماراتية، هبطت أمس الأربعاء في "إسرائيل".

وأشار الصحفي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إيتاي بلومنتال، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس، أن طائرة إماراتية هبطت، أمس الأربعاء، في "اسرائيل"، وبأن الطائرة خاصة، وهبطت في رحلة مباشرة من أبو ظبي إلى "تل أبيب".

ولم ينشر الصحفي "الإسرائيلي" مزيدا من التفاصيل حول الطائرة الإماراتية.

وقال إيتاي بلومنتال: "رحلة مثيرة جدا للاهتمام من الخليج: طائرة خاصة من نوع (9b-vcl) تصل مباشرة من أبو ظبي إلى "إسرائيل"، دون التوقف في العاصمة الأردنية عمان.

وفي هذا السياق، قال الصحفي الإسرائيلي ايدي كوهين في تغريدة له على "تويتر" إن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ال نهيان، ومدير عام الاستخبارات الإماراتية طحنون بن زايد ال نهيان متواجدين في "تل أبيب" في فندق "ريتز كارلتون".

وختم تغريدته "لا يوجد زيارات سرية بعد اليوم".