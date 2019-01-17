الفدائي يودع أمم آسيا 2019

وطن: ودّع منتخبنا الوطني لكرة القدم "الفدائي"، مساء الخميس، كأس أمم آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات، وذلك بعد تأهل منتخبات: عمان وقيرغيزستان وفيتنام والبحرين، كأفضل أربعة منتخبات احتلّت المركز الثالث في ختام الدور الأول من البطولة.

وأنهى فوز منتخب عمان على تركمنستان بثلاثة أهداف لهدف، طموح "الفدائي" في الصعود إلى الدور ثمن النهائي، حيث حجز المنتخب العماني بطاقة التأهل الأخيرة كأفضل ثالث.

وخرج "الفدائي" من البطولة بعد جمعه نقطتين فقط، بتعادله سلبيا أمام سوريا والأردن، وخسارته بثلاثية نظيفة أمام استراليا، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، على أمل أن تخدمه نتائج باقي المجموعات في التأهل.

وفي باقي نتائج البطولة، تصدّرت قطر المجموعة الخامسة بفوزها المستحق على السعودية بهدفين نظيفين سجلهما هدافها المعز علي عبد الله والذي رفع رصيد أهدافه في البطولة إلى 7 أهداف، ليحتل صدارة الهدافين. في حين لم يشفع لمنتخب لبنان فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف على منتخب كوريا الشمالية، ليودع البطولة، بسبب قاعدة اللعب النظيف، بعد تساويه في قاعدة الأهداف مع فيتنام. كما تصدرت اليابان المجموعة السادسة بفوزها على اوزبكستان بهدفين لهدف.

ومع نهاية مرحلة المجموعات، تحددت بشكل نهائي مواجهات ثمن نهائي البطولة، حيث تأهل إلى دور الـ16 كل من الإمارات وتايلاند والبحرين (المجموعة الأولى)، الأردن وأستراليا (المجموعة الثانية)، كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان (المجموعة الثالثة)، إيران والعراق وفيتنام (المجموعة الرابعة)، قطر والسعودية (المجموعة الخامسة)، اليابان وأوزبكستان وعمان (المجموعة السادسة).