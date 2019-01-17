ترامب يرجئ جولة خارجية لرئيسة مجلس النواب

وطن: أرجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، جولة مقررة لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى كل من مصر وأفغانستان وبلجيكا، على خلفية الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها ترامب إلى بيلوسي، وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وكتب ترامب، في رسالته يقول: “بسبب الإغلاق، يؤسفني إبلاغكم بأن رحلتك إلى بروكسل ومصر وأفغانستان تم تأجيلها”.

وأضاف: “سنقوم بإعادة جدولة هذه الرحلة، التي تستغرق 7 أيام، عندما ينتهي الإغلاق”.

ولم يتضح على الفور ما كان يشير إليه ترامب بشأن تلك الجولة؛ حيث لم تعلن بيلوسي، بعد عن رحلتها إلى تلك الدول، أو ما إن كان الرئيس الأمريكي يملك سلطة منع ديمقراطي في ولاية كاليفورنيا من السفر إلى الخارج على متن الطائرات الحكومية.