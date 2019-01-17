نتنياهو متباهياً: مسؤول إسرائيلي سافر الى الهند عبر أجواء السعودية وعُمان

القدس- وطن: كشف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن أن رئيس مجلس الأمن القومي أجرى لقاءات في الهند، بعد أن وصل إليها في رحلة مباشرة عبر الأجواء السعودية والعمانية.

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، أجرى قبل أيام، لقاءات في الهند إحداها مع رئيس وزرائها ناريندرا مودي.

وأضاف أن "بن شبات" سافر إلى الهند في رحلة مباشرة على إحدى طائرات الخطوط الهندية "إير إنديا"، عبر الأجواء السعودية والعمانية، وعاد إلى إسرائيل الثلاثاء.

ولم يصدر تعقيب فوري على ما ورد في تغريدة نتنياهو، من المملكة السعودية أو من سلطنة عمان اللتين لا تقيمان علاقات رسمية مع إسرائيل.

وأجرى "بن شبات" مباحثات مع كل من مدير عام وزارة الدفاع الهندية، ومدير عام وزارة الخارجية، ورؤساء الأجهزة الأمنية الهندية، وتناولت العلاقات بين الدولتين.

كما تناولت أيضا تعزيز الصفقات الأمنية، والاتفاق على اتخاذ خطوات أخرى من شأنها تعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي والاقتصادي بين الهند وإسرائيل، بحسب التغريدة.

ووفق نتنياهو، فقد جرى أيضا بحث قضايا إقليمية شملت "الجهود الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا، وأنشطتها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد أعلنت في آذار/ مارس 2018، وصول أول طائرة تابعة للخطوط الهندية، إلى مطار "بن غوريون" في مدينة "تل أبيب"، عبر الأجواء السعودية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، قال نتنياهو، إن سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، أبلغه بموافقته على مرور طائرات تجارية إسرائيلية تابعة لشركة "إل عال" في أجواء السلطنة.