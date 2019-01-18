تعليمات من الاحتلال لجنوده بشأن مسيرات العودة

وطن: أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي، تعليمات جديدة لجنوده للتعامل مع المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة غدا الجمعة.

وبحسب موقع حدشوت 24 العبري، فقد تم إبلاغ جنود الجيش الإسرائيلي بالتصرف مباشرة تجاه أقل احتمال من أي تصرف قد يعرضهم للخطر على حدود قطاع غزة، بعد جلسة إحاطة لفرقة غزة.

وأضاف الموقع، أن هذه التعليمات جاءت بعد تهديد محتمل لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش غدا، مشيرة إلى أن هناك توقعات لدى القيادة الجنوبية بأن حماس تستعد لمظاهرات عنيفة لا سيما في أعقاب منع تمرير الأموال القطرية لقطاع غزة، على حد زعمه.

من جانبها، أكدت مصادر أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اتخذت العديد من الإجراءات لضمان سلامة المشاركين في مسيرات غد الجمعة، والحفاظ على الطابع السلمي للمسيرات لقطع الطريق على محاولات الاحتلال استهداف المشاركين فيها.

وقالت المصادر بأن قوات الاحتلال تختلق مبررات واهية لتصعيد الأوضاع واستخدام العنف ضد المتظاهرين وتبرير ذلك للجهات المختلفة التي رعت تفاهمات الهدوء مقابل تخفيف الحصار.

وأصدرت الهيئة توجيهات مشددة لكافة اللجان والوحدات العاملة في مخيمات العودة الخمسة بضرورة الالتزام والانضباط وتفويت الفرصة على جنود الاحتلال وقناصته.