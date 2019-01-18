صور| الاحتلال يهدم منزل عائلة الأسير الجريح خليل جبارين في يطا

رام الله- وطن: شرعت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بهدم منزل عائلة الأسير الجريح خليل يوسف الجبارين في بلدة يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال معززة بوحدة هندسة المتفجرات وجرافة عسكرية وحفار "باجر"، اقتحمت منطقة الحيلة في بلدة يطا جنوب الخليل، وأغلقت الطرق والمفارق الرئيسية المؤدية للمنطقة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

وافاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الأسير جبارين، وأخرجت القاطنين في المنزل المكون من طابقين إلى العراء بالبرد القارس، وشرعت بعمل ثقوب في الدور الثاني للمنزل، وزراعة المواد المتفجرة لهدم هذا الدور والذي يأوي 12 فردا من العائلة.

يذكر أن الأسير جبارين (16 عاما)، معتقل لدى قوات الاحتلال منذ أربعة أشهر، بعد إصابته برصاص الاحتلال في قدمه ويده.

وتدعي قوات الاحتلال ان الاسير جبارين، قتل مستوطنا وأصاب آخر على مفرق "عصيون" الاستيطاني شمال الخليل.

وكان الاحتلال قد افرج عن شقيق الاسير جبارين، ايهاب (15 عاما) بالأمس، بعد اعتقاله على معبر شمعه جنوب الخليل قبل شهور.