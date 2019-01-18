ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

رام الله- وطن: توقعت دائرة الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد الى شديد البرودة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام وشديدة البرودة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات الليل والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات الليل والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.