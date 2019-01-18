الأسير أحمد بسيسي يدخل عاما جديدا في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" اليوم، أن الأسير أحمد إبراهيم أحمد بسيسي (40 عاماً) من بلدة رامين قضاء مدينة طولكرم، يدخل اليوم عامه السادس عشر في سجون الاحتلال.

وأوضحت "مهجة القدس" أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 18/01/2004م، وأصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن (25) عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لـ "عملية نتانيا" التي نفذها الاستشهادي رامي غانم من دير الغصون بمدينة طولكرم.

من الجدير بالذكر أن الأسير أحمد بسيسي ولد بتاريخ 01/08/1979م، وهو متزوج، ولديه ابن واحد، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي، وهو شقيق الأسير زيد بسيسي.