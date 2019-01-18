وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني عن 81 عاما

وطن: توفى صباح اليوم الجمعة، الفنان المصري سعيد عبد الغني، بعد صراع طويل مع المرض، ويشيع جثمانه من مسجد الصديق عقب صلاة الجمعة بمساكن شيراتون في مصر الجديدة.

وقدم الفنان الكبير سعيد عبد الغنى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، أبرزها فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، فضلا عن مشاركته الأخرى المهمة فى مسلسلات، مثل "الفرسان" بدور "عز الدين أيبك"، و"الثعلب"، "رد قلبي"، "شمس الأنصاري"، "أولاد الليل" وغيرها، من الأعمال وحصل على جائزة "أفضل ممثل دور ثان" عن فيلم "أيام الغضب" كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996، وهو متزوج وابنه هو الممثل "أحمد سعيد عبد الغني".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان سعيد عبد الغنى مسلسل "ولاد السيدة"، عام 2015 للمخرج هانى اسماعيل، وتأليف مجدى الإبيارى، من إنتاج شركة صوت القاهرة.

وولد الفنان سعيد عبد الغني في القاهرة 23 يناير العام 1938، وأنهى تعليمه الأساسي والتحق بكلية الحقوق، وكان يدرس ويمثل في فريق مسرح الكلية، ويعمل صحفيًا في قسم الحوادث بجريدة الأهرام.