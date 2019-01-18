وزير الحكم المحلي يشتم حراك الضمان.. وزاهدة لـوطن: نطالبه بالاعتذار والاستقالة

رام الله- وطن: رد منسق الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان صهيب زاهدة على وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، والذي اتهمه وأبناء الحراك بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات اربع"، في مقطع فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال مؤتمر للوزير.

واستنكر زاهدة في حديث خاص لـ وطن، ما قاله وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وطالبه بالاعتذار فوراً لقيادة الحراك وأبناء الخليل كافة.

وقال: "أطلب من الرئيس أن يقيل الوزير الأعرج وان يتم محاسبته وان يعتذر رسمياً لقيادة الحراك في الخليل وكل ابناء الخليل".

وحاولت وطن، الحصول على تعقيب من الوزير لكنه لم يستجب لاتصالاتنا المتكررة.

فيديو حديث الوزير حسين الاعرج: