الاحتلال منع أمس ثمانية مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة

رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 6181 مسافر في كلا الاتجاهين الخميس، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 2634 مسافر

قادمين : 3547 مسافر

مرجعين : 8 مسافر أرجعهم الاحتلال

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحا و حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .