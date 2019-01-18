واشنطن ستقطع كافة مساعداتها للفلسطينيين نهاية الشهر

القدس- وطن: كشفت صحيفة "جيروسلم بوست" الاسرائيلية، ان الإدارة الامريكية تنوي وقف كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين نهاية الشهر الحالي، بعد مصادقة الكونغرس على تمرير "قانون مكافحة الإرهاب".

ونقلت الصحيفة عن ديف هاردن الرئيس السابق للبعثة الامريكية الى المنطقة ان الوكالة الامريكية للتطوير الدولي USAID تنوي وقف تمويل كافة المشاريع في مناطق السلطة.

وأضافت الصحيفة ان وقف المساعدات يأتي في اعقاب تمرير "قانون مكافحة الإرهاب" الذي تمت المصادقة عليه في الكونغرس الامريكي في شهر تشرين الثاني الماضي.

ويشترط هذا "القانون" تقديم المساعدات الامريكية للسلطة الوطنية بوقف صرف رواتب ومخصصات الاسرى والجرحى والشهداء وعائلاتهم.

وأفادت الصحيفة ان موظفين من وكالة المساعدات الامريكية USAID في الضفة الغربية وقطاع غزة غادروا مؤخرا مع عائلاتهم، ما يشير الى توقف هؤلاء الموظفين عن تقديم المشاريع والمساعدات والدعم.