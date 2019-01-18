​مواجهات مع الاحتلال في جبل الريسان غرب رام الله

رام الله- وطن: اندلعت بعد صلاة الجمعة، مواجهات بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة جبل الريسان المهدد بالمصادرة، غرب رام الله.

وقمعت قوات الاحتلال تجمعا ضم عشرات المواطنين الذين توجهوا للجبل، حيث أطلق الجنود القنابل الغازية بكثافة ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق، فيما أصيب شاب برصاصة معدنية في قدمه نقل على إثرها لمستشفى رام الله.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها في الجبل، في مسعى منها للاستمرار في مصادرة الأراضي وحماية المستوطنين الذين استولوا على أكثر من خمسين دونما على قمته.