مبروك لفلسطين الإنجازات العظيمة وحظاً أوفر للفدائي

كتبت: نادية حرحش

قد نتوج دولة عدم حياد مستقلة على غرار سويسرا عن قريب.. لا نعرف.. فنحن نسير على خطى العالمية.

أتمنى ان تكون هذه المقدمة والعنوان بمثابة تعويض لمن يتذمر من سوداوية كلماتي بالعموم. كما أتمنى ان أكون في هذا العنوان قد خففت من آلية جلد الذات التي يتهمني البعض فيها.

أريد ان اكتب عن موضوع مفرح. عن موضوع إيجابي. أريد أن أعبر للعالم عن "كم الحياة الجميلة التي يعيشها الفلسطيني وعن بطولات الحكومة والشعب".

كم كان مشهد قبة الصخرة جميلا عندما هطلت الثلوج. فكل الشكر لمن إلتقط الفيديو القصير ونشره، فلقد أثلجت قلوبنا.

أريد أن أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان وأقدم تبريكاتي بالنيابة عن الشعب الفلسطيني لإعطاء رئيسه فرصة الرئاسة في مكان خارج فلسطين. فنحن ولله الحمد أولا وأخيرا ولجهود رئيسنا الأبدي، والدبلوماسية الفلسطينية التي تدور على المحك من أجل أن تصل فلسطين إلى أهم الإنضمامات، وتوقع على أكثر الإتفاقيات وتترأس أخيرا شيئا ما ...نحن ولله الحمد ترأسنا هذا العام مجموعة الدول السبعة وسبعين.

أتمنى أن لا يسألني أحد عن الدول السبعين والسبعة الإضافية وماذا يفعلون وماذا تعني هذا الرئاسة. ولكن.. لنفرح.. فهذا إنجاز عظيم، بالنهاية فلقد ترأس رئيسنا ليس فقط فتح ومنظمة التحرير والسلطة والمجلس الوطني، ولكن الدول السبعين والسبعة (بعين العدا)! لقد حقق لنا الرئيس ودبلوماسييه الغرار حلم الرئاسة الجماعية.

ولكيلا يفهم القارئ من كلامي التهكم لا قدر الله، فهناك ما يجري من تطورات عظيمة على الساحة الفلسطينية الداخلية. فبعد أكثر من أسبوع على جولات دبابات الاحتلال بمدينة رام الله، فلقد نجحت الشرطة والأمن الفلسطيني بالإختفاء تماما من الشوارع، وذلك لعدم تمكين الاحتلال البغيض من إستفزاز المواطنين والتدخل. وبالتالي لم تنزل قطرة دم من أصبع جندي إسرائيلي.

والأكثر ...وهذا هو المهم، فلقد أعلن رئيس الوزراء بتهديد هز الاحتلال وجلب الطمأنينة على قلوب الفلسطينيين عندما قال انه لن يسمح لجيش الاحتلال بدخول مقرات السيادة (يعني داخل المباني).. يستطيعون فقط الوقوف خارج هذه المقرات والتبول بالعراء (كما شاهدنا في صور تم تداولها لجندي يتبول على حائط أحد مباني السلطة) والتجمد بهذا البرد القارص.

ليتجولوا ويتبولوا كما يشاؤوا في البرد، فنحن شعب نعيش في دفء بيوتنا ومقاهينا ومطاعمنا، نستخدم الحمامات ولا نتأثر بوجودهم ...فهم لا شيء بالنسبة لنا.. ليتجولوا كما يشاؤوا... نحن شعب نعيش على أرضنا بسيادتنا. فالمقاطعة قائمة والوزارات موجودة وعلى رأس أعمالها والأمن مستتب والقضاء لن يخلخل ميزانه دبابة إحتلال. فالشرعية هي من يحكمنا أولا وأخيرا.... إقالة النائب العام أحمد براك بعد أكثر من سنتين على تعيينه بحجة عدم شرعية التعيين (تبين أن هناك خللا بالإجراءات). أعرف أن هذا موضوع ليس للحديث، يعني ليس بالموضوع المهم. فالشرعية مطاطية في عيشنا ويمكن تفسيرها وتخييطها بالتالي على حسب رغبة المشرع، الذي إنتهت شرعيته بالأساس.

يبدو أن اللون الأصفر قد بهت عن علم النائب العام ولم يجدده!

قد يكون النائب العام قد إعترض على "تهريب" السلطة للمتهم ببيع العقار للمستعمرين في القدس "عقل". سامحك الله أيها النائب العام، فهل يعقل ألا نعقل أمام مطالب أمريكا، فالرجل أمريكي الجنسية محصن يستطيع أن يبيعك أيضا إذا ما دفع المستوطن سعرا يرضيه! بطبيعة الحال، لم التذمر، فهناك العطاري يصول ويجول ولقد جنى على الملايين وباع جوهرة قرب الأقصى وانتهت اللعبة وكل المتواطئين العلنيين والسريين يعيشون في رفاهية وأمان.

ومن أجل الشرعية وتأكيد النظام، فلا بد من ضخ دماء جديدة في النظام التعليمي. الحقيقة كيف نلوم التعيينات العجيبة التي نعيش كارثيتها، وكيف نتذمر من المآسي المترتبة على الأخطاء وسوء الإدارة وغياب الاخلاق إذا لم يكن النظام التعليمي قوي وعلى غرار الأنظمة العالمية.

ولقد بدأنا ولا يمكن التذمر، فلقد تغير التوجيهي إلى إنجاز. هل يمكن لشخص سوداوي مثلي التذمر؟ إنجاز... ومسابقات وجوائز إبداع. "صبري" يعكس لنا الإنجاز والإبداع في مسابقة نوعية جديدة لتعليم اللغة الإنجليزية منسوخة من وزارة التربية والتعليم في الأردن بإحدى المحافظات منذ سنوات. ولكن طبعا جائزتنا هي "صبري" وجائزتهم "إحفظ عن غيب كلمات بالإنجليزي".

واليوم قامت التربية والتعليم بخطوة ريادية كم تمنيتها وأنا طفلة. كم ستنقذ الملايين من الأطفال الذين يتمنون اللعب بعد الرجوع من المدرسة ليتلقوا حنان الأم بدلا من الضرب والصياح واللطش في ساعات التحفيظ والتدريس الممتدة إلى ساعات المساء المتأخرة.

نعم... على الطلاب الإنفراج الآن، وعلى الأمهات الإسترخاء، فممنوع إعطاء الواجبات المنزلية بعد اليوم!

كيف لا نتهكم.. أقصد لا نفتخر، لا نرقص فرحا، فلقد ترأسنا مجموعة السبعين ولم يعد علينا واجبات مدرسية تقض من راحتنا وراحة أبنائنا. حتى فرصة التعليم الوحيد للطلاب قد تم إعدامها، فالوزير يتعامل مع مدارس سلطته على أنها على غرار مدارس أولاده. غرف تعليمية مؤهلة وأعداد محددة من الطلاب والمعلمين لهم حقوق ومعاشات تكفهم عن التفكير بلقمة العيش. لا يعرف الوزير أن سبب عدم إنهيار المنظومة التعليمية حتى اللحظة ب “الإنجاز" هي سيطرة الأمهات في البيوت على أبنائهم وإستخدام البابوج كوسيلة ناجعة وحيدة حتى إنتهاء عملية الحفظ والبصم.

كيف لا نبكي ....

كيف لا نلطم....

كيف لا يفكر من تبقى به عقل في هذه البلد بالهجرة؟

كيف نلوم من يهرول للإندماج تحت عباءة الأسرلة؟

فما يجري سحبنا بجرف إلى واد سحيق.

ولكن...لن نستسلم وسنرفع رؤوسنا .... فنحن نسير على غرار العالم المتحضر.

مبروك لفلسطين الإنجازات العظيمة..... وحظا أوفر للفدائي.