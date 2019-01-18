روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة

غزة- وطن: حذرت وزارة الخارجية الروسية، مواطنيها من السفر إلى قطاع غزة "بسبب تدهور الأوضاع الامنية".

وأصدر مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية، توصية إلى المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى غزة، بحسب وكالة سبوتنيك.

ونشرت الخارجية الروسية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فيما يتعلق بالتدهور الحاد للوضع الأمني في غزة والتدابير التي اتخذها الجانبين المصري والإسرائيلي لمنع الخروج من القطاع، نوصي المواطنين الروس بالامتناع عن القيام بأية رحلات إلى المنطقة المذكورة، بما في ذلك ما يخص الشؤون العائلية والإنسانية".